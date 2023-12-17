Защитник «России 25» Елесин рассказал о работе с Романом Ротенбергом

Защитник сборной «Россия 25» Александр Елесин высказался о победе на Кубке Первого канала и рассказал о работе с главным тренером национальной команды Романом Ротенбергом.

«Хорошие тут матчи были, рад, что во всех матчах победили и выиграли турнир. На первых порах, может, сыгранности не хватало, много молодых ребят в команде. Потом втянулись, провели на льду больше времени и почувствовали себя командой.

С Романом Ротенбергом доводилось раньше работать? Да, доводилось. В плане требований ничего нового? Да нет. Всё понятно, всё знакомо.

Насколько привычны установки этого тренера? Мне кажется, плюс-минус требования у всех тренеров одинаковые: играть надёжно, правильно в своей зоне, выжимать максимум из моментов в чужой», — цитирует Елесина «РБ Спорт».

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.