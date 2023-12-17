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Р. Ротенберг: Беларусь вчера и Казахстан сегодня сыграли матчи жизни

Р. Ротенберг: Беларусь вчера и Казахстан сегодня сыграли матчи жизни
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы в турнире заявил о важности матчей для национальных команд Беларуси и Казахстана.

«Я маленьким мальчиком всегда смотрел «Приз «Известий», где выступали все великие. В СССР этот турнир всегда был как праздник, и мы всегда имели победные традиции, культуру боления за сборную страны. Это наша культура, мы смогли показать, что можно играть, доминируя, можно забивать много шайб, играть в комбинационный хоккей. У нас очень талантливые ребята, Гребёнкин, Конюшков, Атанасов, проявили себя с наилучшей стороны. Это неогранённые таланты, которых у нас много. С ними надо работать, и на международном уровне они получают необходимый для развития опыт. Конкуренция – двигатель прогресса. Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни. Каждому игроку важно играть матчи с самым высоким уровнем конкуренции», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    
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