Р. Ротенберг: Беларусь вчера и Казахстан сегодня сыграли матчи жизни

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы в турнире заявил о важности матчей для национальных команд Беларуси и Казахстана.

«Я маленьким мальчиком всегда смотрел «Приз «Известий», где выступали все великие. В СССР этот турнир всегда был как праздник, и мы всегда имели победные традиции, культуру боления за сборную страны. Это наша культура, мы смогли показать, что можно играть, доминируя, можно забивать много шайб, играть в комбинационный хоккей. У нас очень талантливые ребята, Гребёнкин, Конюшков, Атанасов, проявили себя с наилучшей стороны. Это неогранённые таланты, которых у нас много. С ними надо работать, и на международном уровне они получают необходимый для развития опыт. Конкуренция – двигатель прогресса. Вы видели сборную Беларуси, которая вчера сыграла матч жизни. Сборную Казахстана, которая сегодня сыграла матч жизни. Каждому игроку важно играть матчи с самым высоким уровнем конкуренции», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.