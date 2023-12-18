«Мозякина нет, это хорошо». Словацкий защитник «Лады» — об изменениях в КХЛ за шесть лет

Защитник «Лады» Мислав Росандич отметил изменения в Континентальной хоккейной лиге за шесть лет.

«Как изменилась КХЛ за шесть лет? Даже не знаю, не задумывался об этом. Могу сказать, что я стал абсолютно другим игроком по сравнению с теми временами, смотрю на хоккей по-другому. Не смогу ответить, что изменилось, потому что помню не лигу, а свою игру. Разве что Мозякин больше не играет, это хорошо (смеётся).

Тогда мне было всего 22 года, я был очень молод. За это время я приобрёл большой опыт, выиграл несколько наград, стал по-новому смотреть на хоккей. В этом самая большая разница», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 декабря, в 10:00 мск.