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Росандич: бронза ОИ-2022 без НХЛ не ценна? Взглянул бы, как её добывают те, кто так думает

Росандич: бронза ОИ-2022 без НХЛ не ценна? Взглянул бы, как её добывают те, кто так думает
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Защитник «Лады» Мислав Росандич высказал своё мнение о ценности хоккейного турнира Олимпийских игр без игроков НХЛ.

«Не делает ли отсутствие НХЛ на Олимпиаде-2022 бронзу менее ценной? Да и её ещё выиграть надо (смеётся). Все команды были в одинаковых условиях, но бронзу взяли мы. Каждая медаль зарабатывается тяжёлым трудом. Много всего должно сойтись, чтобы удалось выиграть медаль. Если кто-то думает, что эта медаль не ценна, мне хотелось бы взглянуть, как бы он её добывал (смеётся). Это была первая медаль для Словакии за 10 лет. Так что она стоит многого. Но у людей бывают разные мнения на этот счёт, этого не изменить», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате»:
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