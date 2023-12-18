Инсайдер НХЛ назвал шокирующий статистический факт о неудачном сезоне Овечкина

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мнением о выступлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в сезоне-2023/2024. Российский нападающий «столичных» побил личный антирекорд по количеству матчей без голов. Овечкин также проводит свой худший сезон в карьере на данном этапе. Тем не менее североамериканский инсайдер рассказал о шокирующей особенности в статистике российского хоккеиста.

«В его статистике в этом году есть интересная особенность. Прямо сейчас шансы на гол Алекса Овечкина с высокой опасностью… самые высокие за девять сезонов!

О чём это говорит? Его голевые шансы при игре в большинстве исходят из мест, которые немного ближе, чем те, где находится его «офис». Получается, либо произошло некоторое изменение подхода команды к игре в большинстве, либо Ови сам немного меняет свою тактику, потому что «точки» Алекса больше не работают, учитывая уровень 2,94% реализации в большинстве. Так что в игре в большинстве происходит что-то, что для Овечкина немного отличается. И я не совсем понимаю почему», — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.

Все реакции Северной Америки на антирекорд Овечкина можно прочитать в нашем материале: