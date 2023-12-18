«Люди совершали харакири». Как в Америке отреагировали на кошмарный антирекорд Овечкина?

Александр Овечкин побил личную антирекордную «сухую» серию. Впервые в карьере нападающий не смог забить в 11 матчах подряд. А затем ещё и «улучшил» это «достижение», уйдя без гола и в 12-й, и в 13-й встречах.

Такие «рекорды» — явно не то, чего ждали от россиянина в нынешнем сезоне. Каждый матч без голов всё сильнее ставит под сомнение возможность побить великое достижение Уэйна Гретцки. Все хоккейные фанаты и эксперты, независимо от личных предпочтений, вовлечены в погоню Овечкина, так что его неудачи вызывают массу реакций.

Антирекордная серия Александра заставила высказаться многие СМИ. Мы собрали комментарии главных глыб хоккейной журналистики Северной Америки о проблемах Овечкина. Как всегда, чем ближе к концу, тем мощнее комментарии.

Так сможет ли нападающий преодолеть спад и побить рекорд Гретцки или его Великой Погоне пришёл конец?

«Уверен, что Овечкин недоволен»

Начнём с обсуждения журналистов NHL Network Стива Гелбса и Э. Джея Градека с бывшим главным тренером «Вашингтона» Брюсом Будро.

Гелбс: Ты смотришь и видишь, что есть куда двигаться дальше. Так происходит с Алексом Овечкиным, на счету которого всего пять голов и лишь одна шайба в большинстве. Что ж, давайте на секунду обратимся к Овечкину. Как думаете, он демонстрирует признаки упадка? Может ли он ещё побить рекорд Гретцки и сделает ли он это?

Градек: Что ж, я бы сказал, что так и есть. В начале года у владельцев «Эдмонтона» было катастрофическое начало, в итоге они уволили своего тренера. Мы говорили об этом так: «Эй, есть большая вероятность, что они не попадут в плей-офф в этом году». И что случилось? Они разогнались, верно? А в этой команде было с чем работать. Макдэвид и Драйс [Леон Драйзайтль]. Не знаю некоторых других игроков.

И я бы сказал, что в контексте проблемы Алекса Овечкина был проделан большой объём работы. Он был у вас в «Вашингтоне» много-много лет. Так что я не готов списывать Алекса Овечкина со счетов к этому моменту. Начало было слабым. Мы немного об этом поговорили, поговорили о тренере. Ови не выглядит так, будто ему, возможно, нужно немного увеличить скорость в своей игре. Но он один из тех парней, которые находят способы забивать. Он любит забивать. Я уверен, что он действительно недоволен. Наверное, он уже устал от этой ситуации. Такие парни хотят забивать голы. Так что я думаю, что он во всем разберётся.

Что касается погони за Гретцки, с каждым сыгранным матчем, если ты не забиваешь, просто математика становится сложнее.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Будро: Да, я всё ещё верю, что в этом году он забьёт от 25 до 30 голов. Я знаю его слишком хорошо, и я видел только действительно хорошие вещи в течение четырёх с половиной лет, пока тренировал его.

Он попал в такой период в карьере, когда не забивает 13 матчей. Так что вот вопрос: кто этот парень на скамейке? Особенность Алекса в том, что он выходит играть. Важная вещь, которую я заметил, смотря матчи «Вашингтона»: когда команда забивает, Ови по-прежнему радуется так же, как если бы забил сам. Думаю, что это здорово. Его энтузиазм всё ещё на месте.

И я верю, что если он забьёт от 25 до 30 голов, то сможет догнать Гретцки. Если он в этом году забросит шайб 11 или что-то в этом роде, думаю, проявится его гордость, и он начнёт волноваться, сможет сделать это или нет. Но я полностью верю в Алекса. Я всегда верил в него. Так что, думаю, он продолжит погоню.

Не будем забывать и тот факт, что он лучший по результативности в команде. Но это команда с низкими показателями. Посмотрим, как пойдут дела дальше.

«Никогда не думал, что мы увидим такое от Алекса»

Один из известнейших инсайдеров НХЛ Эллиотт Фридман пришёл на подкаст The Jeff Marek Show и обсудил проблемы Овечкина с журналистом Sportsnet Джеффом Мареком. Они настроены не самым оптимистичным образом.

Марек: Матч с «Филадельфией» стал 11-м подряд, в котором Алекс Овечкин не забил ни гола. Я видел слишком много людей в X (ранее Twitter), которые буквально совершали харакири и говорили, что с Овечкиным покончено, или что он «завершил» с хоккеем, или что всему конец.

Но я не собираюсь соглашаться с этим.

Проблема заключается в том, что люди много анализируют игру, не используя большого количества основных цифр. А они показывают, что дело не в том, что у Овечкина аномально низкий процент реализации. Куда бо́льшая проблема в том, что у него больше не появляются шансы, опасные моменты.

Когда ты сейчас видишь Овечкина, что происходит у тебя в голове?

Фридман: Ну, очевидно, тем вечером я работал на матче «Коламбуса» и «Торонто», так что сосредоточил на той встрече намного больше внимания. Но прямо передо мной по телевизору шла игра «Вашингтона» и «Филадельфии».

Ты говоришь об основных цифрах. Я же буду ориентироваться на то, что видел и замечал. Когда Овечкин много играл, даже если он не забивал, то всегда был заметен. Он всегда что-то делал. Пролетал сквозь экран твоего телевизора, катаясь по льду, готовый занять нужную позицию, чтобы забить. Или, в частности, в начале своей карьеры он «месил», крушил соперников, верно?

Марек: Да.

Фридман: Теперь ты его не так сильно замечаешь. Так что я не удивлён, что основные цифры не так хороши. Потому что, думаю, он уже не так заметен. Он также выглядит медленнее. Будто бы он действительно стал медленнее. Не знаю, что говорят цифры, не знаю, какова его средняя скорость, но он просто выглядит медленнее.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

И знаешь, Джефф, я не решаюсь списывать кого-то со счетов после 30 матчей. Я согласен с тем, что ты говорил о том, что нужно быть осторожным с преждевременными заявлениями. Но единственное, что мы все знаем: Отец Время непобедим.

Иногда ты подбираешься к пропасти — и падаешь вниз. И, мне кажется, ты просто задаёшься вопросом: неужели мы достигли этой точки?

Но что мне особенно бросается в глаза, так это то, что он всегда был заметен. Он всегда что-то делал. Даже если он с трудом катался по льду, ты всегда замечал его. Но ты уже просто не замечаешь его так, как раньше. И это меня беспокоит.

Марек: Знаешь, есть истории игроков в более старшем возрасте по стандартам НХЛ, которые также просто щёлкали в касание с полборта. Игра в большинстве шла через него, его просто кормили, подпитывали, насыщали передачами. Никогда не думал, что мы увидим такое от Алекса Овечкина.

Как и ты, я не собираюсь говорить, что 30 матчей — это показатель для всего сезона Овечкина и для остальной части его карьеры. Но я, как и ты, правда задаюсь вопросом, что это значит для погони за великим рекордом по количеству голов.

«Ови будет играть до 47 лет, чтобы добраться до рекорда»

Другой известный инсайдер Фрэнк Серавалли, пишущий для Daily Faceoff, пришёл к Айлиш Форфар и Джастину Катберту в подкаст The Fan Pregame и комплексно обсудил проблемы Овечкина и всего «Вашингтона» в целом.

Форвар: Фрэнк, ты только что сказал, что Отец Время непобедим. Это то, что происходит с Александром Овечкиным? Он забил всего пять голов в этом году в гонке за рекордом Уэйна Гретцки. Не похоже, что в начале сезона дела идут хорошо.

Серавалли: Да, математика начинает становиться немного размытой. Путь Овечкина какое-то время был действительно ясен, было понятно, что Овечкин догонит Гретцки. Не «может», а «сделает». Я также думаю, что он один из тех парней, в отношении которых меня не волнует, забивает ли он пять голов за сезон. Он будет играть до 47 лет, чтобы убедиться, что доберётся до рекорда благодаря всей работе, которая была проделана к этому моменту. Я думаю, что «Вашингтон» может даже убедить его остаться до этого времени, если это необходимо.

Но когда я смотрю на Овечкина… Мне многие говорили: «Ох, гляньте на его процент реализации, это лишь половина от его среднего показателя за карьеру! В этом сезоне он вернётся». Раньше Ови был одним из тех парней, о которых ты думал, что его карьера, возможно, подходит к концу, — и в эти моменты он внезапно забивал 42 или 50 голов за сезон.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Но мне этот год кажется другим, потому что он не прошёл зрительную проверку. Когда ты смотришь его матчи очень пристально, то замечаешь, что в плане катания Овечкин сделал не шаг назад — а два или три. Ему трудно добираться до тех позиций, до которых необходимо добраться, чтобы получить немного пространства для броска. А раньше ему даже не приходилось думать об этом. Так что, на мой взгляд, это стало большой проблемой для Ови.

И вы замечаете ещё одну проблему, когда смотрите на его процент реализации. Не уверен, что он сможет вновь значительно восстановить статистику без большого улучшения в катании, чего в его 38 лет — не знаю, как вы, ребят, но — я просто представить не могу.

Катберт: Так насколько это проблематично для «Вашингтона»? Ты только что сказал: «Эй, если ему нужно играть до 47 лет, чтобы сделать это, мы устроим это». Если это так, то чему вы как организация посвящаете 12 лет, которые в значительной степени потрачены впустую — на погоню за этим рекордом? Чтобы узреть момент, когда все выбегут на лёд, чтобы поздравлять Алекса Овечкина, потому что он попал в пустые ворота, если ему нужно будет сделать это в тот момент? Выглядит так, будто в клубе действительно могут отложить важные изменения на долгое и неудобное количество времени, если Овечкин попросту больше не сможет играть на своём уровне.

Серавалли: Ну, я думаю, что они уже вроде как начали потихоньку перестраиваться. Потому что они дали ему обещание. Похоже, что, по крайней мере, до истечения срока его контракта они постараются остаться одной из наиболее конкурентоспособных команд лиги. И ровно так же, как Овечкин пытается бросить вызов Отцу Времени, «Вашингтон» делает то же самое. Ядро команды испытывает те же проблемы. Основные игроки «Кэпс» уже далеко не мальчики. Хотя, может, и не настолько, как в «Питтсбурге».

Я думаю, что «Вашингтон» проделал немного лучшую работу, пытаясь передать дело более молодым. Например, в прошлом году команда приобрела Сандина, что является отличным примером и чего «Питтсбург» на самом деле не был способен сделать. Мы будем сравнивать эти две команды вечно — с точки зрения того, как они подходят к построению своей команды и ядру из-за двух звёзд на самом верху. Звёзд, которые так долго боролись друг с другом, смогли достичь вершины и поднять Кубки Стэнли.

Но, на мой взгляд, пришло время обеим этим командам начать осваивать новую почву и двигаться вперёд в другом направлении. Кое-как держаться и едва пробираться в плей-офф с седьмого или восьмого места — это может помочь вам с экономической точки зрения, поскольку вы продадите больше билетов, если погоня за рекордом не принесёт нужных результатов в одиночку. И я, смотря в будущее с нетерпением, жду чего-то схожего с ситуацией Марка Макгвайра или Сэмми Сосы (одни из лучших бейсболистов в истории. — Прим. «Чемпионата») в контексте погони за одним из величайших спортивных рекордов всех времён. Но я думаю, что в какой-то момент им придётся остановиться и сказать: «Эй, у нас есть франшиза, над которой нужно работать. Она не может действовать исключительно вокруг одного человека».

«Насколько влияет бремя истории, насколько Ови чувствует его на своих плечах?»

Вишенкой на торте стал подкаст ESPN, в котором ещё одна глыба хоккейной журналистики, один из известнейших инсайдеров НХЛ Грег Вышински поговорил с коллегой Ардой Окалом об Ови.

Окал: Грег, Алекс Овечкин в порядке? Нам нужно проведать его, нам нужно позвонить ему, нам нужно обнять его? Что с ним происходит?

Вышински: (Смеётся.) Да, нам нужно зайти на WebMD (американская корпорация, публикующая онлайн-новости и информацию о здоровье и благополучии человека. — Прим. «Чемпионата»), поискать фамилию Овечкина и посмотреть точно, что происходит. Мы провели исследование. Алекс не в порядке, чувак. Овечкин уже провёл 13 матчей без шайб. Это самый длинный безголевой отрезок в его карьере. Он идёт по графику всего на 16 шайб в этом сезоне.

Окал: Чего?! Чего?!

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Вышински: Его предыдущий самый низкий показатель по голам в карьере в 82 матчах сезона пришёлся на кампанию-2010/2011, когда он забросил 32 шайбы. Чувак, ох, чувак, мы в каком-то ужасном положении сейчас с Алексом Овечкиным. Арда, что происходит с ним?

Окал: Окей, так, давай сначала позволим этому устаканиться в наших умах. 16 голов… В последние несколько лет, упоминая Алекса Овечкина, мы всегда говорили о 40, 50, возможно, 60 шайбах за сезон. Такой была атмосфера обсуждений. И как только мы действительно настроились на погоню за рекордом Гретцки — «Великую погоню», как мы её называем, как сам Ови её называет, она даже зарегистрирована как товарный знак — мы даже толком ещё не осознали такую ситуацию, как нынешняя. Это казалось таким чуждым, вне области возможного для нас, что мы можем увидеть регресс такого калибра от величайшего голеадора в истории НХЛ.

Мы будем переходить к статистике постепенно. Но, очевидно, когда ты забиваешь только один гол в большинстве в сезоне и когда игра с численным преимуществом команды ужасна, это, конечно, вредит цифрам Алекса Овечкина. Однако есть нечто большее!

Вышински: Это так, но давай сосредоточимся на этом на секунду. Ты совершенно прав, я не думаю, что кто-то из нас, глядя на Овечкина, продолжающего погоню за Уэйном Гретцки, мог предположить, что Алекс перестанет забивать голы. Это не то, что мы учитывали в наших математических расчётах (смеётся).

К воскресному матчу большинство «Вашингтона» было худшим в лиге, что опять-таки невероятно, если учесть тот факт, что «Кэпиталз» в какой-то момент шли на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона. Я не думал, что у них есть хотя бы один шанс на попадание в плей-офф в этом году. И, конечно, не были ни единой возможности, что они будут бороться за плей-офф, имея худшее большинство в лиге. Это уж наверняка. Но они делают это.

К воскресенью у них было 8,2% реализации большинства. У команды есть проблемы со входом в чужую зону. А Алекс Овечкин — главный двигатель для игры в большинстве. И это, очевидно, одна из главных причин, почему их игра с численным преимуществом настолько неудачна. Сейчас у него процент реализации в большинстве составляет 2,94. Лишь раз в своей карьере процент реализации Ови при игре с численным преимуществом был меньше 12. Так что это не исторический минимум для Алекса — он переписывает понимание самого понятия «плохо» для Алекса Овечкина при игре в большинстве.

Есть кое-какая интересная аналитика, которую я посмотрел на Visa OIE, по нынешней игре в большинстве. Когда мы смотрим на игру в большинстве «Кэпиталз» и Овечкина, что мы обычно видим? Алекс стоит в офисе Ови в круге вбрасывания, ему отдают передачу, он выстреливает, голкипер кричит во весь голос: «Ааа!» — а шайба оказывается в воротах. И вот ещё один гол Алекса Овечкина в большинстве.

В его статистике в этом году есть интересная особенность. Прямо сейчас шансы на гол Алекса Овечкина с высокой опасностью… самые высокие за девять сезонов! О чём это говорит? Его голевые шансы при игре в большинстве исходят из мест, которые немного ближе, чем те, где находится его офис. Получается, либо произошло некоторое изменение подхода команды к игре в большинстве, либо Ови сам немного меняет свою тактику, потому что точки Алекса больше не работают, учитывая уровень 2,94% реализации в большинстве. Так что в игре в большинстве происходит что-то, что для Овечкина немного отличается. И я не совсем понимаю почему.

Окан: Мне хотелось бы знать, почему его бросок — этот проверенный метод — приносит меньше успеха, комфортного для его уровня. Помню, как спрашивал об этом Рика Дипьетро. Мы знаем, что это случится, что это произойдёт, он делает это всё время. Он делал это годами. Почему это продолжает работать? И Рик сказал, что дело просто в силе броска и скорости, с которой шайба летит в вас. Даже несмотря на то что вратари ясно и очевидно знают, что случится, всё ещё сложно отразить этот бросок, трудно предвидеть его. Окей, не предвидеть, но… трудно принять это, потому что это такой мощный бросок. Овечкин так хорош в этом. Поэтому я задаюсь вопросом, изменилось ли что-нибудь — конкретно с точки зрения техники? От чего он стал ощущаться медленнее?

Вышински: Возраст — это не просто число, когда дело касается таких игроков, и на самом деле может поймать даже Русскую Машину. Ты упомянул броски. Теперь мы должны сказать, что его попытки бросков, его голевые шансы, шансы на гол с высокой опасностью на 60 минут игры в формате «5 на 5» — все эти показатели, согласно Natural Stat Trick, выше, чем были в прошлом сезоне. Так что он по-прежнему бросает, всё ещё совершает попытки бросков. Показатель, который не стал выше — это процент реализации. Он составляет 11,11 при игре «5 на 5» — это его самый низкий показатель с сезона-2016/2017.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

В какой-то момент нам придётся обсудить слона в комнате — удачу и то, насколько её отсутствие может плохо сказываться на парне, который традиционно был игроком с одним из лучших бросков, с великолепным процентом реализации, может быть, за всю историю. Что-то пошло не так. Вот меня и заинтриговал вопрос, связано ли это с техникой. Меня заинтриговал вопрос, связано ли это с возрастом, который догоняет его. Но в то же время, Арда, я также заинтригован вопросом, насколько влияет бремя истории, наконец, насколько он чувствует его на своих плечах? Мы говорим о том, что он гонится за одним из самых прославленных рекордов в истории профессионального спорта.

Окан: Да.

Вышински: В недавней истории был момент, когда мы задумались о том, что «Вашингтон» — просто слуга, с помощью которого Овечкин сможет побить этот рекорд. Если бы он забивал в своём среднем темпе прошлого сезона, тогда к началу нынешнего чемпионата ему понадобилось бы ещё 127 матчей, чтобы побить рекорд. Если бы он забивал в своём среднем темпе за карьеру, ему бы это понадобилось 122 встречи. 127 — по средним показателям за прошлый год и 122 — в среднем по карьере.

Если взять средний темп Овечкина в этом сезоне, тогда ему понадобится ещё… 340 матчей, чтобы побить рекорд Гретцки (смеётся).

Эм… на данном этапе ты немного беспокоишься о том, побьёт ли он рекорд (смеётся)?

Окан: Немного больше, чем в начале сезона. Сколько ему тогда будет? Года 44 — лет 45? Это будет похоже на уровень Криса Челиоса или Горди Хоу. «Я всё ещё играю в профессиональный хоккей на этом уровне, просто чтобы буквально гнать за этим рекордом».

Да, я немного волнуюсь, но также удивляюсь, что команда отлично справляется с новой системой. Очевидно, есть вещи, которые нужно подправить и изменить, но мне интересно, может быть, Ови просто верит во всё, ради чего прямо сейчас работает «Вашингтон». Они заставляют звёзд вкладываться. Мы должны упомянуть это.

Вышински: Да, так и есть. И здесь становится немного интригующим вот что. Как вы знаете, наше восприятие «Кэпиталз» такое: они стали более старой командой, они держат всех этих парней рядом, чтобы Овечкин был счастлив. Они не были командой, которая обязательно собиралась искать что-то новое, пока Овечкин не перестанет быть частью организации. Но вот куда они забрались. Под руководством Спенсера Карбери дошли до третьего места в дивизионе, играя довольно хорошо, побеждая в матчах и демонстрируя положительные тенденции в атаке.

Я часто слышу об Овечкине. Это происходит с тех времён, когда он был более молодым игроком. Я тогда разговаривал с Крисом Кларком, который был товарищем Алекса по команде ещё в первые годы, до начала 2010-х, когда в «Вашингтоне» воцарилась «красная эра». Он рассказывал мне, что одно из заблуждений касательно Овечкина заключалось в том, что он стремился к личной славе, что он гнался за личной статистикой, что он был единоличником, стремящимся к большому количеству голов.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

В конце дня Кларк сказал, что для этого парня ничего не имело большего значения, чем победа. Ты мог видеть это на протяжении многих лет, когда он завоёвывал титулы MVP, выигрывал «Морис Ришар Трофи», а «Кэпиталз» раз за разом вылетали во втором раунде плей-офф от «Питтсбурга» — и как сильно он это ненавидел! И мне интересно, сможешь ли ты залезть в голову этого парня, чтобы по-настоящему разобраться в ситуации?

Окей, шайбы не залетают, погоню за Гретцки сейчас становится немного сложнее продолжать из-за твоего темпа результативности. Но ты всё ещё важен, «Кэпиталз» важны, и они выигрывают матчи. Как он относится к своей нынешней судьбе, учитывая тот факт, что команда добивается успеха, даже если у него дела идут скверно?

Окан: Да, это очень интересный момент. Я чувствую, что на том уровне, который сейчас, хотя он создаёт торговую марку и вокруг звучат все эти высказывания о рекорде, очевидно, он должен быть окружён хайпом и поглощён этим. Я бы сказал, что его товарищи по команде тоже думают об этом, насколько бы они ни были заняты составлением командной игры, насколько бы ни говорили о том, что спереди эмблема, а не имя — все думают об этом.

Последняя мысль от меня по этому поводу. Я думаю, что это просто регресс, но он вернётся. Мы увидим, как он вернётся к своей известной игре в какой-то момент. Считаю, что это всего лишь помеха, вспышка. Вот о чём я думаю.

Вышински: Надеюсь, что так оно и будет — по чисто эгоистичной причине. Она заключается в том, что я с нетерпением жду, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, не только потому, что смогу сказать, что видел, как этот парень играл.

Я был намного моложе, когда Гретцки добивался своих самых больших голевых достижений. Даже думаю, что мог смотреть матчи, потому что они шли по телевизору. У меня был спортивный канал, когда я был ребёнком. Но у нас никогда не показывали встречи Западного побережья в моём детстве. Так что я никогда не видел Гретцки в расцвете сил!

Однако мне довелось видеть Ови, я освещал игру Алекса, когда он дебютировал в НХЛ. Я был здесь с самого начала. С эгоистической точки зрения — хочу сказать, что я был здесь и видел, как он стал тем парнем, который пришёл в лигу и побил рекорд.

Но я также ждал этого и с точки зрения хоккейного болельщика. Очень редко появляются моменты — Арда, позволь мне перефразировать — положительные моменты, в которых хоккей прорывается через пузырь и мейнстримные спортивные фанаты, фанаты, далёкие от спорта — все обращают внимание на то, что происходит в нашей игре. И рекорд Гретцки, выпавший на долю Овечкина, как достижение Рипкена (Кэл Рипкен — известный бейсболист, побивший рекорд по количеству проведённых подряд матчей, который продержался 56 лет и считался недостижимым. — Прим. «Чемпионата»), как погоня за рекордом по хоум-ранам. Это один из тех моментов, которые случаются раз в жизни. Внимание каждого человека будет приковано к НХЛ, к хоккею, к Овечкину. И как хоккейный фанат я эгоистично очень жду этого!

Так что забивай эти голы, приятель, возвращайся!

Окан: Когда он будет на расстоянии 10-15 голов, уровень хайпа будет как у Сэмми Сосы и Марка Макгвайра. Так и будет.