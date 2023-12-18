Известный журналист из США рассказал об одном из главных заблуждений об Овечкине

Инсайдер ESPN Грег Вышински поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский журналист рассказал, какое заблуждение существовало относительно форварда «столичных» в первые годы в НХЛ. Вышински передал слова бывшего одноклубника Овечкина Криса Кларка. Экс-хоккеист рассказал журналисту, что было главным для россиянина.

«Я часто слышу об Овечкине. Это происходит ещё с тех времён, когда он был более молодым игроком. Я тогда разговаривал с Крисом Кларком, который был товарищем Алекса по команде ещё в первые годы, до начала 2010-х, когда в «Вашингтоне» воцарилась «красная эра». Он рассказывал мне это, что одно из заблуждений касательно Овечкина заключается в том, что он стремился к личной славе, что он гнался за личной статистикой, что он был единоличником, стремящимся к большому количеству голов.

В конце дня Кларк сказал, что для этого парня ничего не имело большего значения, чем победа. Ты мог видеть это на протяжении многих лет, когда он завоёвывал титулы MVP, выигрывал «Морис Ришар Трофи», а «Кэпиталз» раз за разом вылетали во втором раунде плей-офф от «Питтсбурга» — и как сильно он это ненавидел! И мне интересно, сможешь ли ты залезть в голову этого парня, чтобы по-настоящему разобраться в ситуации?» — сказал Вышински в эфире YouTube-канала NHL on ESPN.

Все реакции Северной Америки на антирекорд Овечкина можно прочитать в нашем материале: