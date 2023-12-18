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Кочетков намертво забрал шайбу в ловушку после выхода Уилсона «один на один»

Кочетков намертво забрал шайбу в ловушку после выхода Уилсона «один на один»
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 1:1.

В первом периоде вратарь «Каролины» Пётр Кочетков эффектно спас свою команду от пропущенной шайбы. Россиянин намертво забрал шайбу в ловушку после выхода нападающего «столичных» Тома Уилсона «один на один».

ВИДЕО

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Кочетков сыграл 14 матчей за команду из Роли, в которых в среднем отражал 89% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В этом сезоне на счету россиянина шесть выигранных матчей.

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