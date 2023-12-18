Защитник «Вашингтона» в падении ударил коньком по лицу соперника

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1.

В одном из эпизодов словацкий защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари в падении ударил коньком по лицу канадского нападающего «Каролины» Джордана Стаала.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Каролина», в свою очередь, располагается на восьмой строчке турнирного зачёта на Востоке, записав в свой актив 34 очка.