«Каролина» — «Вашингтон». Овечкин растягивает антирекордную серию

Александр не может забить на протяжении 12 матчей. Будет 13-й?

18 декабря состоится матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.71, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 18 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.09. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (18.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 18 декабря «Каролина» сыграет с «Вашингтоном» на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

В минувшей встрече «Харрикейнз» проиграли на выезде «Нэшвиллу» (5:6 ОТ). Результат не слишком плохой, поскольку по ходу матча хоккеисты «Каролины» уступали в счёте, но, приложив усилия, сумели отыграться и установить паритет. 32-летний защитник «ураганов» Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. В текущем сезоне за команду он забил один гол и сделал 11 ассистов.

Тем временем в последних пяти матчах «Каролина» одержала только две победы. Команда обыграла «Оттаву» (4:1) и «Детройт» (2:1). Уступили подопечные Рода Бриндамора «Калгари» (2:3), «Ванкуверу» (3:4) и «Нэшвиллу» (5:6 ОТ).

«Каролина» набрала 34 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 16 побед в текущем розыгрыше. На домашней арене «ураганы» выиграли 8 из 12 встреч. Лучший бомбардир «Харрикейнз» — Себастьян Ахо. Он забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

«Вашингтон» в последних пяти встречах выступил не слишком хорошо. Он победил «Рейнджерс» (4:0) и «Чикаго» (4:2), а уступил «Далласу» (4:5 Б), «Филадельфии» (3:4 Б) и «Нэшвиллу» (1:3). Отметим высокую результативность — три из этих игр завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

В минувшем матче «столичные» на выезде уступили «Предаторз». «Кэпс» пропустили в первом периоде, но восстановили паритет — Ти Джей Оши забил гол после передачи Александра Овечкина, находясь в большинстве. Но соперник превосходил «Вашингтон» по игре в атаке и забил ещё два гола. Одну из шайб забросил россиянин Яков Тренин.

В послематчевом интервью главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что его подопечные хорошо боролись и отрабатывали в защите. В атаке им не хватало последнего паса, возникали трудности с созданием опасных моментов, а броскам не хватало точности. Наставник пообещал провести работу над ошибками и устранить их в ближайшее время.

Александр Овечкин попал в кризис, забросив только пять шайб в этом розыгрыше. Его игровой тонус находится далеко от идеального. Россиянин в последней встрече с «Нэшвиллом» снова не забил, и его безголевая серия составляет 12 матчей. Тем не менее капитан «Вашингтона» мотивирован, не избегает силовой борьбы и полезно работает на команду.

«Вашингтон» находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 27 матчах 32 очка. За это время «столичные» потерпели 13 поражений, пропустили 79 шайб, а забросили всего 68. Лучший бомбардир команды Дилан Строум записал в актив 17 очков. Он забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

«Каролина» — сложный и сильный соперник, умеющий не только опасно атаковать, но и надёжно обороняться. Компактная защита, быстрый выход из зоны и умение создавать голевые ситуации — главные козыри подопечных Рода Бриндамора. «Вашингтон» совершает много грубых ошибок. Поставим на победу «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 3.62.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 18 декабря 2023 года

«Вашингтон» слабо проводит последние встречи. Сникла молодёжь, которая являлась движущей силой команды. У Евгения Кузнецова не ладятся взаимоотношения с тренером, продолжается игровой кризис у Александра Овечкина, часто ошибается оборона. У «Харрикейнз» преимущество в командной скорости и создании опасных моментов. Поставим на то, что «Каролина» победит и тотал будет больше 5.5 шайбы, за коэффициент 3.62.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.62.