Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Минтюкова помогли «Анахайму» уверенно обыграть «Нью-Джерси»

Два очка Минтюкова помогли «Анахайму» уверенно обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).

В составе победителей хет-трик на счету Адама Хенрика. Также шайбы у «уток» забросили Алекс Киллорн и Трой Терри.

У хозяев единстенная шайба на счету Майкла Маклауда.

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

«Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 19 декабря в гостях с «Детройт Ред Уингз».

«Нью-Джерси» остался с 33 очками и идёт десятым на Востоке. В ближайшей игре «Дэвилз» 20 декабря примут дома «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик – 21:46 (pp)     0:2 Хенрик (Минтюков, Терри) – 31:17     1:2 Маклауд (Лазар, Бастиан) – 39:16     1:3 Киллорн (ЛаКомбе, Фаулер) – 44:14     1:4 Терри (Киллорн, Фаулер) – 49:57     1:5 Хенрик – 54:12 (sh)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android