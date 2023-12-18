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Защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл свой 200-й матч в НХЛ

Защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл свой 200-й матч в НХЛ
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В Парадайзе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).

Этот матч стал 200-м за карьеру в НХЛ у российского защитника «сенаторов» Артёма Зуба. В нём хоккеист не отметился результативными действиями и закончил его с показателем "-2", сделав при этом четыре хита и нанеся два броска по воротам. На льду россиянин провёл в общей сложности 21:10 минут игрового времени.

В текущем регулярном чемпионате на счету Зуба 19 игр, в которых он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "-1".

«Сенаторз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и идут на последнем месте Восточной конференции. В следующем матче канадский коллектив 20 декабря сыграет в гостях с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Барбашёв, Хаттон) – 01:37     1:1 Норрис (Штюцле, Сандерсон) – 06:25 (pp)     1:2 Грейг (Жиру, Чикран) – 10:55 (pp)     2:2 Маршессо (Хауден, Макнэбб) – 13:32     3:2 Руа (Хаттон) – 29:53 (pp)     4:2 Стивенсон (Стоун) – 31:31 (sh)     5:2 Барбашёв (Хаг, Стоун) – 39:48     6:2 Карлссон (Стоун, Айкел) – 45:43 (pp)     6:3 Ткачук (Батерсон, Норрис) – 58:39    
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