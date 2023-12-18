Защитник «Оттавы» Артём Зуб провёл свой 200-й матч в НХЛ

В Парадайзе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).

Этот матч стал 200-м за карьеру в НХЛ у российского защитника «сенаторов» Артёма Зуба. В нём хоккеист не отметился результативными действиями и закончил его с показателем "-2", сделав при этом четыре хита и нанеся два броска по воротам. На льду россиянин провёл в общей сложности 21:10 минут игрового времени.

В текущем регулярном чемпионате на счету Зуба 19 игр, в которых он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "-1".

«Сенаторз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и идут на последнем месте Восточной конференции. В следующем матче канадский коллектив 20 декабря сыграет в гостях с «Аризоной Койотс».