Карандин — о судействе на Кубке Первого канала: оно было таким же неровным, как в КХЛ

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил судейство на Кубке Первого канала в матчах сборной «Россия 25» и оценил момент с ударом в голову в исполнении белорусского форварда Максима Сушко, от которого пострадал Василий Атанасов.

«Если говорить о судействе, то оно было таким же неровным, как в чемпионате КХЛ. Явный «ляп» увидел один — матч «Россия 25» — Беларусь, лишь две минуты штрафа за удар в голову и как следствие за сотрясение мозга Атанасова. Загадка, что в этом эпизоде смотрели судьи. Шайбы у форварда сборной России не было, соперника он не видел, а это самая травмоопасная ситуация. Тут «5+20» — и никак иначе.

Кстати, в следующем матче нашей сборной с Казахстаном арбитры, скажем так, развернулись в другую сторону, одно удаление соперника, скорее всего, было лишним. Но и без него российская команда доминировала», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.