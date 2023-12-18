Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен возобновил ледовые тренировки после травмы

Вратарю «Каролины Харрикейнз» Фредерику Андерсену медики разрешили возобновить ледовые тренировки после того, как он пропустил последние шесть недель из-за проблемы с тромбом. Как сообщил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл, возвращение вратаря к матчам НХЛ возможно не ранее чем через месяц.

34-летний Андерсен одержал четыре победы в пяти матчах текущего сезона с 89,4% отражённых бросков. Последний раз он играл 2 ноября, пропустив два гола при 26 бросках в проигранном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

Ранее «Каролина» выставила на драфт отказов вратаря Антти Раанту, который принял участие в 14 встречах за «Каролину», в которых отражал лишь 85,4% бросков, пропуская в среднем 3,6 шайбы за игру. Ни один клуб НХЛ не забрал финна с драфта отказов, вратарь отправился в АХЛ.