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Плющев: участие молодёжной сборной России в Кубке Первого канала не помешало бы

Плющев: участие молодёжной сборной России в Кубке Первого канала не помешало бы
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Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев высказался об итогах Кубка Первого канала.

«Вы знаете, результат я знаю, все матчи не смотрел. Я видел только последний матч в исполнении нашей сборной. Выиграли Кубок Первого канала, но, я думаю, при тех соперниках, которые были, другого результата ожидать было нельзя. Сказать, что меня что-то удивило, не скажу. Сказать, что кто-то меня восхитил: из наших игроков или из тех, которые приехали на турнир, — тоже не могу. Но тем не менее турнир есть турнир, он всегда полезен для игроков на перспективу. Но думаю, что участие, например, молодёжной сборной России в этом турнире однозначно не помешало бы», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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