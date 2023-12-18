Нападающий «Амура» Панюков опроверг информацию о переходе в «Барыс»

Нападающий «Амура» Кирилл Панюков опроверг информацию о своём переходе в «Барыс». Об этом сообщает Шайба.kz со ссылкой на слова хоккеиста. Ранее сообщалось, что дальневосточный клуб может обменять его в астанинскую команду на Джозефа Лабейта.

26-летний форвард текущий сезон начинал в омском «Авангарде». 28 октября нападающий перешёл в «Амур». В нынешнем сезоне Панюков провёл 30 матчей, в которых он забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-4» и среднем временем на льду 13.31.

Хабаровский клуб после 40 встреч набрал 39 результативных баллов и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Амур» встретится в дальневосточным дерби с «Адмиралом» 20 декабря.

Напомним, сегодня, 18 декабря, «Амур» официально объявил о подписании контракта с защитником Ефимом Гуркиным.