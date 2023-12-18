Илья Воробьёв поделился впечатлениями от своей командировки в «Ванкувер»

Известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о своих впечатлениях о командировке в «Ванкувер Кэнакс» в конце октября 2023 года.

«Командировка в «Ванкувер» прошла очень здорово. Все планы, которые обговаривали ещё летом, были выполнены. Есть договор с клубом, что детали не разглашаем. Это наша общая позиция», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Последним местом работы 48-летнего Воробьёва был «Металлург» в сезоне-2022/2023, с которым он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера команды Майка Кинэна. В 2016 году Воробьёв выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом», будучи главным тренером, а в 2017 и 2022 годах выводил команду в финал Кубка Гагарина.