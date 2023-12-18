И. Воробьёв: здорово, что Яковлев и Панин делают «Уральскую классику». Это важно для детей

Известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал проведение благотворительного хоккейного матча «Уральская классика».

«Уральская классика»? Здорово, что Егор [Яковлев] и Григорий [Панин] это делают. Это очень важно для детей и популяризации нашего вида спорта. Ребята занимаются этим от души. Это так называемая коллаборация двух клубов-соседей», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, идейными вдохновителями и организаторами матча выступили два капитана КХЛ – Григорий Панин («Салават Юлаев») и Егор Яковлев («Металлург»). В матче приняли участие дети из деревень и районов Республики Башкортостан и Челябинской области, игроки «Салавата Юлаева» и «Металлурга», а также популярные блогеры и известные спортсмены.