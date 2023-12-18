Илья Воробьёв ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с «Ванкувером»

48-летний российский специалист Илья Воробьёв, известный по работе в магнитогорском «Металлурге» и сборной России, выразил мнение о возможном продолжении сотрудничества с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» после пройденной стажировки.

«Дальнейшее сотрудничество с «Ванкувером»? Мы на связи. Посмотрим, как дальше сложится. Пока я здесь», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ванкувер», возглавляемый канадцем Риком Токкетом, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 44 очка в 32 матчах, а отставание от лидирующего «Вегас Голден Найтс» составляет три очка. В составе «Кэнакс» выступают сразу три российских игрока – защитник Никита Задоров и нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев.