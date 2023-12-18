Илья Воробьёв назвал главную разницу в восприятии хоккея в России и Канаде

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и сборной России Илья Воробьёв после прохождения стажировки в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс» сравнил восприятие хоккея между странами.

«Мне понравились многие вещи, многое удивило. Если говорить глобально, какая вещь мне очень сильно бросилась в глаза — не в «Ванкувере», а в популяризации нашего любимого вида спорта в целом — в Канаде хоккей с утра до вечера, и там во всём ищут позитив. Это очень важно. У нас говорят — почему игрок не поднял шайбу и не попал в пустые ворота? А в Канаде отмечают, что вратарь сыграл здорово и выручил в последний момент. Это очень бросилось в глаза. Когда нападающий обыгрывает двух человек, у нас говорят, что защитник неправильно сыграл. А у них говорят, как здорово сыграл форвард. После пропущенной шайбы у них не показывают тренера команды, которая пропустила. На мой взгляд, это очень важный аспект, потому что мы, кроме всего остального, воспитываем нацию, фанатов, народ, который должен видеть всё в позитиве, а не в негативе», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, последним местом работы 48-летнего Воробьёва был «Металлург» в сезоне-2022/2023, с которым он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера команды Майка Кинэна. В 2016 году Воробьёв выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом», будучи главным тренером, а в 2017 и 2022 годах выводил команду в финал Кубка Гагарина.