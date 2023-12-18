И. Воробьёв — об игре Кузьменко за «Ванкувер»: иногда нужно время, он будет блистать

Российский специалист Илья Воробьёв, прошедший стажировку в «Ванкувер Кэнакс», поделился мнением об игре своего соотечественника, выступающего за этот клуб, — нападающего Андрея Кузьменко.

«Кузьменко? Мы с ним пообщались. Не считаю, что с моей стороны будет красиво говорить о его проблемах. Уверен, что Андрей справится. Иногда нужно время, чтобы потянуть груз ответственности, груз денег. Очень верю в Андрея. Он справится с этим и будет блистать в полную силу», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В нынешнем сезоне 27-летний Кузьменко принял участие в 29 встречах за «Ванкувер», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при коэффициенте полезности «+2». В январе этого года Андрей заключил с «Кэнакс» новый двухлетний контракт на общую сумму в $ 11 млн ($ 5,5 млн за сезон).