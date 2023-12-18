Минское «Динамо» проведёт ближайший матч с «Витязем» в ретроформе

Минское «Динамо» выйдет на лёд в ближайшем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ретроформе. Об этом сообщает пресс-служба «зубров» в телеграм-канале.

Отмечается, что на встрече с подмосковным «Витязем», которая пройдёт во вторник, 19 декабря, главная арена страны станет свидетелем воссоздания атмосферы первого матча «зубров» на «Минск-Арене». Уже после игры ретроджерси будут выставлены на аукцион, и каждый из желающих сможет стать его обладателем.

Напомним, в турнирной таблице Западной конференции КХЛ минское «Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова занимает восьмое место, набрав 38 очков в 38 встречах. Уже после домашней встречи с «Витязем» минское «Динамо» отправится в выездное турне, где встретится со «Спартаком» и всё тем же подмосковным «Витязем».