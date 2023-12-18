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Форвард «Спартака» Цыплаков назвал три лучших звена в КХЛ

Форвард «Спартака» Цыплаков назвал три лучших звена в КХЛ
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков выразил мнение о лучших атакующих тройках в нынешнем розыгрыше чемпионата КХЛ.

«Лучшее звено в КХЛ? Наше звено Голдобин — Морозов — Порядин. Ещё могу выделить динамовскую тройку Гусев — Уил — Пакетт и звено Ткачёв — Буше — Спунер из «Авангарда», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 встрече. На счету 25-летнего Цыплакова 27 (19+8) результативных действий в 39 встречах текущего сезона.

Полное интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 8:00 мск.
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