«Бостон» отпустил канадца Пуатра на МЧМ-2024. У него 13 очков в 27 матчах НХЛ

19-летний канадский центральный нападающий «Бостон Брюинз» Матье Пуатра сможет помочь своей национальной команде на предстоящем молодёжном чемпионате мира по хоккею – 2024 в Гётеборге (Швеция). Об этом сообщает пресс-служба сборной Канады в социальной сети «X» (ранее – «Твиттер»).

Отмечается, что нападающий присоединится к составу молодёжной сборной Канады в Швеции уже в ближайшие дни.

Напомним, Пуатра был задрафтован «Бостоном» в 2022 году во втором раунде под общим 54-м номером. В нынешнем сезоне Матье принял участие в 27 матчах НХЛ в составе «Брюинз», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами (13 очков) при показателе полезности «+3».

Сборная Канады отправляется в Швецию на МЧМ-2024 в качестве победителя прошлогодних соревнований. На групповом этапе предстоящего турнира «кленовым листьям» будут противостоять Швеция, Финляндия, Германия и Латвия. МЧМ-2024 начнётся 26 декабря, а завершится 5 января 2024 года.