The Hockey News: Демидов может добиться большего в НХЛ, чем кто-либо на драфте-2024

Журналист издания The Hockey News Тони Феррари представил свой рейтинг проспектов на предстоящем драфте НХЛ – 2024, поставив российского нападающего «СКА-1946» Ивана Демидова на пятое место, что является самой высокой позицией среди российских игроков.

«Каждый год есть игроки с наивысшим потенциалом среди всех, но в то же время они не могут одновременно реализовать весь свой набор навыков. Демидов — именно такой парень в этом году.

Его мастерство и ловкость порой просто изумительны. У него очень хороший бросок, и он может развить его до по-настоящему опасного уровня. Он молниеносно переходит из обороны в атаку, пробивая оборону противника своей скоростью и ловкостью.

Однако самая сильная сторона его игры — это его плеймейкерские способности и видение площадки. В его игре очень много креативности, а его навыки позволяют ему добиться гораздо большего, чем кому-либо на драфте. Если сложить всё это воедино, он станет нереальным атакующим талантом.

Проблема в том, что в этом году ему не удавалось делать это на регулярной основе. Аренда в другую команду КХЛ (наподобие тому, что произошло с Матвеем Мичковым в прошлом году) стала бы тем глотком воздуха, который нужен Демидову», — написал Феррари в своей статье.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Демидов сыграл четыре матча за основную команду СКА, в которых не отметился результативными действиями.