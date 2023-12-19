Кросби вышел на чистое 13-е место по очкам в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 4:3 в пользу хозяев.
Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился в этой встрече к данному моменту голом и результативной передачей. Канадец довёл количество своих очков за карьеру в НХЛ до 1535.
Этот результат помог Кросби обойти Марка Рекки (1533) и выйти на чистое 13-е место по количеству набранных очков в истории НХЛ, отставая лишь на четыре балла от находящегося на 12-й строчке Джо Торнтона.
Лидером всех времён по набранным очкам за карьеру в сильнейшей лиге мира является легендарный Уэйн Гретцки (2857).
Всего на счету Кросби в текущем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, 33 (18+15) очков в 30 матчах.
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