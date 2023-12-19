Кросби вышел на 24 место по победным голам в истории НХЛ

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Звёздный нападающий и капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этом матче голом и результативной передачей, причём шайба канадца оказалась победной.

Таким образом, это уже 89-й победный гол Кросби за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом и занимает 24 место в истории лиги.

Лидером всех времён по этому показателю является легендарный чешский нападающий Яромир Ягр (135).

Всего на счету Кросби в текущем регулярном чемпионате 33 (18+15) очков в 30 матчах.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции.