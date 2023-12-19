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Кросби вышел на 24 место по победным голам в истории НХЛ

Кросби вышел на 24 место по победным голам в истории НХЛ
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Звёздный нападающий и капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этом матче голом и результативной передачей, причём шайба канадца оказалась победной.

Таким образом, это уже 89-й победный гол Кросби за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом и занимает 24 место в истории лиги.

Лидером всех времён по этому показателю является легендарный чешский нападающий Яромир Ягр (135).

Всего на счету Кросби в текущем регулярном чемпионате 33 (18+15) очков в 30 матчах.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39     2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp)     3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34     3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06     3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30     3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33     4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)    
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