Кросби вышел на 24 место по победным голам в истории НХЛ
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).
Звёздный нападающий и капитан хозяев Сидни Кросби отметился в этом матче голом и результативной передачей, причём шайба канадца оказалась победной.
Таким образом, это уже 89-й победный гол Кросби за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом и занимает 24 место в истории лиги.
Лидером всех времён по этому показателю является легендарный чешский нападающий Яромир Ягр (135).
Всего на счету Кросби в текущем регулярном чемпионате 33 (18+15) очков в 30 матчах.
«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39 2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp) 3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34 3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06 3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30 3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33 4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)
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