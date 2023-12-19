«Калгари» на своей площадке был сильнее «Флориды», Бобровский провёл матч в запасе

В Калгари закончился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На девятой минуте первого периода Мартин Поспишил с передач Назема Кадри и Денниса Гилберта открыл счёт в матче. На последней минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Александра Баркова восстановил равенство в счёте.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте третьего периода Микаэль Баклунд с передачи Ноа Ханифина вновь вывел хозяев вперёд. В конце матча Блейк Коулман установил окончательный счёт в игре.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.