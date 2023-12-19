«Калгари» на своей площадке был сильнее «Флориды», Бобровский провёл матч в запасе
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В Калгари закончился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На девятой минуте первого периода Мартин Поспишил с передач Назема Кадри и Денниса Гилберта открыл счёт в матче. На последней минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Александра Баркова восстановил равенство в счёте.
Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте третьего периода Микаэль Баклунд с передачи Ноа Ханифина вновь вывел хозяев вперёд. В конце матча Блейк Коулман установил окончательный счёт в игре.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Поспишил (Кадри, Гилберт) – 08:45 1:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 19:29 (pp) 2:1 Баклунд (Ханифин) – 43:31 (sh) 3:1 Коулман – 58:24 (sh)
Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.
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