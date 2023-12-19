Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» на своей площадке был сильнее «Флориды», Бобровский провёл матч в запасе

«Калгари» на своей площадке был сильнее «Флориды», Бобровский провёл матч в запасе
Комментарии

В Калгари закончился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На девятой минуте первого периода Мартин Поспишил с передач Назема Кадри и Денниса Гилберта открыл счёт в матче. На последней минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Александра Баркова восстановил равенство в счёте.

Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте третьего периода Микаэль Баклунд с передачи Ноа Ханифина вновь вывел хозяев вперёд. В конце матча Блейк Коулман установил окончательный счёт в игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Поспишил (Кадри, Гилберт) – 08:45     1:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 19:29 (pp)     2:1 Баклунд (Ханифин) – 43:31 (sh)     3:1 Коулман – 58:24 (sh)    

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android