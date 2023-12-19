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Микаэль Баклунд вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в меньшинстве

Микаэль Баклунд вышел на второе место в истории «Калгари» по голам в меньшинстве
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В Калгари завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своей площадке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Вторую шайбу хозяев в этой встрече забросил шведский нападающий Микаэль Баклунд, отличившийся при игре в численном меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал уже 17-м в НХЛ в карьере Баклунда, заброшенным в момент, когда у соперника численное преимущество. По этому показателю он обошёл своего соотечественника Кента Нильссона (16) и вышел на второе место в истории франшизы, уступая лишь Тео Флери (28).

«Калгари» одержал вторую победу подряд, набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Поспишил (Кадри, Гилберт) – 08:45     1:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 19:29 (pp)     2:1 Баклунд (Ханифин) – 43:31 (sh)     3:1 Коулман – 58:24 (sh)    
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