И. Григоренко: «Россия 25» на КПК вернула нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова

Советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко поделился впечатлениями от игры сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала, где национальная команда заняла первое место. Напомним, турнир проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».
«Кубок Первого канала — 2023 меня сильно порадовал. „Россия 25“ сыграла в тот творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова. Увидел много скоростных комбинаций, поощрялась импровизация, никто никого не заставлял упрощать игру, откидываться. Наше и все предыдущие поколения старались играть так же!» — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.
Отметим, что подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.