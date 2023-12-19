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И. Григоренко: «Россия 25» на КПК вернула нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова

И. Григоренко: «Россия 25» на КПК вернула нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова
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Советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко поделился впечатлениями от игры сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала, где национальная команда заняла первое место. Напомним, турнир проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».

«Кубок Первого канала — 2023 меня сильно порадовал. „Россия 25“ сыграла в тот творческий хоккей, которым всегда славилась отечественная школа, вернув нас во времена Тихонова, Юрзинова, Быкова. Увидел много скоростных комбинаций, поощрялась импровизация, никто никого не заставлял упрощать игру, откидываться. Наше и все предыдущие поколения старались играть так же!» — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

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