Вратарь «Сибири» Худобин представил новый шлем с персонажем из «Гарри Поттера»

Вратарь «Сибири» Антон Худобин представил новый шлем, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

На шлеме изображён персонаж из вселенной о Гарри Поттере домовый эльф Добби в форме «Сибири». Отметим, что такое прозвище дали голкиперу в США из-за схожести фамилии с именем этого персонажа.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Антон Худобин сыграл три матча с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. Напомним, 37-летний вратарь присоединился к новосибирскому клубу 21 ноября 2023 года, перейдя из красноярского «Сокола».

«Сибирь» в сезоне-2023/2024 провела 41 встречу, набрала 43 результативных балла и находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.