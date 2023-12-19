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Алекс Бродхёрст вернулся в состав «Амура» спустя три с половиной месяца

Алекс Бродхёрст вернулся в состав «Амура» спустя три с половиной месяца
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Нападающий «Амура Алекс Бродхёрст вернулся в состав хабаровского клуба спустя три с половиной месяца, которые он пропустил из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

30-летний форвард отправился с командой на выездной матч во Владивосток с командой «Адмирал». Игра состоится завтра, 20 декабря, начало в 12:30 мск. Напомним, Бродхёрст получил травму 6 сентября в матче со «Спартаком» и с тех пор находился в списке травмированных. В сезоне-2023/2024 Алекс успел провести три матча, где забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Также сообщается, что голкипер хабаровской команды Янис Калниньш не поехал с клубом на выезд из-за ОРВИ. «Амур» с 39 результативными баллами в активе находится на девятой строчке в таблице Востока.

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