Б. Майоров: Кубок Первого канала показал, что интерес к сборной огромный

Вице-президент ФХР Борис Майоров подвёл итоги завершившегося в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала.

«Если говорить об итоговом результате, то три победы в трёх матчах не могут не радовать, причём я скажу, что все три победы уверенные, с большим преимуществом, даже несмотря на то, что каждый раз соперник открывал счёт.

Тем не менее в каждом из матчей ребята проявляли характер, волю к победе, отыгрывались и в целом в дальнейшем контролировали ход игры. Да, это не национальная сборная, но и в соперниках у нас были не шведы, финны или чехи, а сборные Беларуси и Казахстана, которые не входят в число ведущих хоккейных держав мира. У нас была сборная «Россия 25», составленная из молодых перспективных хоккеистов. Многие ребята проявили себя очень неплохо. Турнир показал, что интерес к нему огромный, на играх сборной России в Санкт-Петербурге были аншлаги.

Кого мог бы выделить из хоккеистов и кто смог себя проявить максимально хорошо? Отметил бы вратаря Серебрякова и защитника Никишина. Относительно последнего могу сказать, что если Саша планирует поехать в НХЛ, то ему нужно определиться с амплуа – кто он на площадке, защитник или нападающий? Полузащитников в хоккее не бывает. Помню, Тарасов хотел ввести такое амплуа, но эта идея продолжения не получила, задумка оказалась нежизнеспособной. Никишин очень часто подключается к атаке и не всегда успевает в обороне. Что касается нападающих, то все сыграли уверенно, команда много забила, в среднем по пять шайб за игру. Весьма неплохой показатель», — сказал Майоров «Чемпионату».