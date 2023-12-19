«Тренер может подколоть игроков, а игроки — тренера». Карпухин — об атмосфере в «Тракторе»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился ожиданиями от второй части регулярки Континентальной хоккейной лиги и рассказал про атмосферу в команде с приходом Алексея Заварухина на пост главного тренера клуба.

«Какой настрой у «Трактора» на вторую часть чемпионата? Настрой боевой – рвать и метать. У нас очень сильный состав и коллектив. Чуть ослабить, чуть затянуть, чтобы всё работало как часы.

При Заварухине атмосфера в команде стала позитивной? Он сам по себе открытый, атмосферный человек, и это сказывается на команде. Все шутят друг над другом, тренер может подколоть игроков, а игроки – тренера. Дружеская обстановка, и всем в команде комфортно», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Карпухин сыграл 39 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+17». В составе сборной «Россия 25» он стал победителем Кубка Первого канала — 2023, который завершился в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».