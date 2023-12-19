Агент Радулова ответил на вопрос о желании игрока заключить новый контракт с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, прокомментировал информацию о желании игрока заключить новый контракт с казанским клубом.

«Мы находимся в переговорном процессе с „Ак Барсом“», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Александр Радулов хочет продлить контракт с казанским клубом на два года.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Радулов сыграл 35 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 27 очков. Александр — второй бомбардир «Ак Барса» в текущем сезоне после Вадима Шипачёва.