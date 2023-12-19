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В семье Сергея Мозякина родился шестой ребёнок

В семье Сергея Мозякина родился шестой ребёнок
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Олимпийский чемпион, ныне тренер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в своём телеграм-канале опубликовал фото жены Юлии и рассказал, что у него родился сын.

Отметим, что супруги воспитывают сына Андрея и четырёх дочерей — Дарью, Марию, Яну и Елену.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году.

Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В последнем своём сезоне, 2020/2021, Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф он сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.

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