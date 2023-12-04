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Мозякин награждён почётным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском»

Мозякин награждён почётным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском»
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Известный экс-нападающий, ныне тренер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин награждён почётным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском». Информацию об этом разместил сам Сергей в своём телеграм-канале.

Напомним, Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 по 2021 год и дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

«Хочу поблагодарить горожан и Администрацию города Магнитогорска за высокую оценку моих профессиональных достижений, командной работы и трудолюбия. Работаем дальше», — написал Мозякин.

Мозякин также является Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и лучшим снайпером в истории отечественных чемпионатов. 31 октября 2023 года Сергей заступил на тренерскую должность в «Металлурге».

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