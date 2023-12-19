Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи попал в состав на матч с «Ладой» впервые с 9 сентября

Сегодня, 19 декабря, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Начало матча — в 18:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Примечательно, что в состав «Сибири» впервые с 9 сентября попал защитник Тревор Мёрфи. Напомним, Мёрфи выбыл на три с половиной месяца из-за травмы верхней части тела после столкновения с хоккеистом «Автомобилиста» в матче 9 сентября (1:6).

Фото: ХК «Сибирь»

В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка. 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.