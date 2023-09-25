Главный тренер «Сибири» ответил на вопрос, ищет ли клуб замену травмированному Мёрфи

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски поделился мыслями после победы в матче с московским «Динамо» (3:2).

«У «Сибири» не лучшее меньшинство? Я думаю, по второму голу сложно что-то сказать: подставление хорошее было, без шансов. В первом голе была большая ошибка: неправильно сыграл игрок с шайбой, Джиошвили спокойно выкатился и с середины забил. Надо получше играть. А так они молодцы, играли хорошо в меньшинстве, кроме этих моментов. Хорошая команда сразу наказывает за ошибки.

Вратарь на следующий матч? Есть план, но мы каждый день что-то смотрим. Сейчас мы обсудим, посмотрим. Пока не могу сказать.

Здоровье Тревора Мёрфи? Ну, у него всё нормально. Всё прошло идеально. Нужно время. Пока не знаем дату следующего обследования. Ищем ли ему замену? Всё возможно. Но я ничего не слышал про это. Многие команды ищут защитника. Если искать, то на короткое время. Мы знаем, как Мёрфи может играть. Никто не может его заменить.

Игра Сушко? Может, в каких-то моментах трясёт. Ошибку сделал, гол забил — исправил. Может, где-то перенервничал. Главное, просто играть и не придумывать ничего лишнего. Шайбу в глубину и играть в тело, нужно пользоваться габаритами. Дебют Варенника? Очень хорошо выглядел, уверенно. Не всегда молодые могут так зайти и уверенно играть. Виражи делал, пас отдавал. Он это показывал летом. Получил шанс, хороший, молодой, умный игрок, перспектив много. Игра Бутузова? Я думаю, проблемы с катанием нет. Он сам с себя спрашивает больше. И слишком ищет моменты. Надо правильно играть, и пойдёт. Все знают, что он умеет и может забивать. Надо просто забить пару голов, и пойдёт наверх.

Просили подключаться защитников? Мы всегда говорим, что надо умно подключаться. Не просто так. Правильно время выбрать и включаться. Если ничего нет — остаёшься. Идёшь вперёд — если ничего нет, остаёшься на середине. Нужно поддерживать атаку», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.