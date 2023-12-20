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Экс-игрок КХЛ рассказал, что будет ждать российский хоккей в случае лишения членства ИИХФ

Экс-игрок КХЛ рассказал, что будет ждать российский хоккей в случае лишения членства ИИХФ
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, что будет ждать российский хоккей в случае лишения членства ИИХФ.

«Какое будущее будет ждать наш хоккей в случае, если у России отберут членство в ИИХФ? Да то же самое, что сейчас имеем, и будет. А что может быть? Если они нас пугают, что игроки не приедут… Каждый игрок, если он хочет заработать неплохие деньги, да ему какая вообще разница, что ему там в его стране скажут? Дадут ему деньги – он приедет играть. Что, мало примеров, что ли? Хоккеистам, я думаю, в этом плане всё равно. Нечего нам опасаться. Хуже того, что есть, в нашем хоккее не будет.

Если ИИХФ снимет бан, это будет здорово. Но они же не снимают. Через две недели молодёжный чемпионат мира начнётся, к нему же надо готовиться заранее. Как они снимут бан за неделю – за две? Думаю, такого не бывает. Такие вещи заранее обговаривают», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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