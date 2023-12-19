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Хет-трик Свечникова и «сухарь» Билялова помогли «Ак Барсу» обыграть «Авангард» в Омске

Хет-трик Свечникова и «сухарь» Билялова помогли «Ак Барсу» обыграть «Авангард» в Омске
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Сухую победу в матче одержали казанцы со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Журавлёв, Галиев) – 24:45 (5x5)     0:2 Свечников (Миллер) – 26:21 (5x5)     0:3 Свечников (Петров, Билялов) – 56:46 (en)     0:4 Свечников (Галиев, Сафонов) – 59:32 (en)    

Первый период закончился без забитых голов. На старте второго периода казанцы отметились двумя быстрыми шайбами — отличились Кирилл Семёнов и Евгений Свечников. «Авангард» безуспешно пытался пробить вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова, но лишь пропустил третью шайбу в пустые ворота в конце третьего периода. Дублем отметился Свечников, Билялов записал на свой счёт результативную передачу. Свечников оформил хет-трик, забив ещё одну шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» выиграл третий матч у омского клуба из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.

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