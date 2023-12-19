Хет-трик Свечникова и «сухарь» Билялова помогли «Ак Барсу» обыграть «Авангард» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Сухую победу в матче одержали казанцы со счётом 4:0.
Первый период закончился без забитых голов. На старте второго периода казанцы отметились двумя быстрыми шайбами — отличились Кирилл Семёнов и Евгений Свечников. «Авангард» безуспешно пытался пробить вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова, но лишь пропустил третью шайбу в пустые ворота в конце третьего периода. Дублем отметился Свечников, Билялов записал на свой счёт результативную передачу. Свечников оформил хет-трик, забив ещё одну шайбу в пустые ворота.
«Ак Барс» выиграл третий матч у омского клуба из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.
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