Билялетдинов: Радулов сломал урну после первого периода? Не знаю, не видел, я был спокоен

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил эмоции Александра Радулова в матче с «Авангардом» (4:0) и прокомментировал хет-трик нападающего казанского клуба Евгения Свечникова.

«Радулов сломал урну после первого периода? Не знаю, я не видел. Я был спокоен. Разве по мне было видно, что я не спокоен? Продолжали работать, скорректировали свою игру после первого периода. Тут ничего нового, если есть какие-то недостатки, то мы их поправляем, не более того. Команда выходит и работает. Может ли Свечников и дальше выдавать такие матчи, как сегодня? Будем надеяться на это», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.