СКА перебросал «Сочи» после первого периода со счётом 33:1, Третьяк пропустил один гол

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». После первого периода впереди хозяева со счётом 1:0.

Отметим, что счёт по броскам после первого периода 33:1 в пользу СКА. Голкипер «Сочи» Максим Третьяк отразил 32 броска за первые 20 минут и пропустил гол лишь после броска Марата Хайруллина, которому ассистировали Александр Никишин и Василий Глотов.

Петербургский клуб одержал 12 побед в последних 13 матчах. СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 39 игр.

«Сочи» одержал лишь одну победу в последних восьми матчах и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 40 матчей.