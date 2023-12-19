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Геннадий Орлов произвёл символическое вбрасывание на матче КХЛ между СКА и «Сочи»

Геннадий Орлов произвёл символическое вбрасывание на матче КХЛ между СКА и «Сочи»
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Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов поучаствовал в стартовом вбрасывании на матче КХЛ между СКА и «Сочи». Матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Хайруллин (Никишин, Глотов) – 06:23 (5x5)    

Опытный комментатор произвёл символическое вбрасывание перед началом матча, на котором присутствовали капитаны Глеб Корягин и Александр Никишин.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Петербургский клуб одержал 12 побед в последних 13 матчах. СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 39 игр.

«Сочи» одержал лишь одну победу в последних восьми матчах и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 40 матчей.

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