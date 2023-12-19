Геннадий Орлов произвёл символическое вбрасывание на матче КХЛ между СКА и «Сочи»

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов поучаствовал в стартовом вбрасывании на матче КХЛ между СКА и «Сочи». Матч проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Опытный комментатор произвёл символическое вбрасывание перед началом матча, на котором присутствовали капитаны Глеб Корягин и Александр Никишин.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Петербургский клуб одержал 12 побед в последних 13 матчах. СКА расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ после 39 игр.

«Сочи» одержал лишь одну победу в последних восьми матчах и расположился на 10-м месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 40 матчей.