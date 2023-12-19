Форвард «Ак Барса» — о 4:0 с «Авангардом»: если бы не Биляшик…Сколько вытащил сегодня

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников оценил вклад голкипера Тимура Билялова в победу над «Авангардом» (4:0) и прокомментировал свой хет-трик.

«В последний раз хет-трик, наверное, по юниорам ещё оформлял. Не сказал бы, что долгожданный он, я не каждый матч играю, чтобы надеяться на хет-трик. Просто играл по моментам, по ситуации. Так вышло, ну и удача помогла. Думал ли о хет-трике, когда «Авангард» снова вратаря снял? Ну, была мысль. Я выскочил последний на смену, но я в первую очередь старался сыграть в обороне ответственно, потом уже пошла контратака.

Две хорошие команды играли, мастеровитые. Мы готовились к «Авангарду». У нас было больше движения, желания, забили свои важные голы во втором периоде. Билялов, да, главный герой матча. Если бы не Биляшик…Сколько вытащил сегодня. Вот кто главный герой сегодня», — передаёт слова Свечникова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.