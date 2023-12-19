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Три очка Гусева и 4 гола в большинстве помогли московскому «Динамо» обыграть ЦСКА

Три очка Гусева и 4 гола в большинстве помогли московскому «Динамо» обыграть ЦСКА
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В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 11:56 (5x4)     2:0 Гусев (Ожиганов, Менелл) – 15:08 (5x4)     2:1 Долженков – 25:24 (5x5)     3:1 Пыленков (Ожиганов, Гусев) – 36:22 (5x4)     4:1 Ильенко (Миронов, Менелл) – 36:56 (5x4)    

Счёт в матче в середине первого периода в большинстве открыл форвард «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Бреннан Менелл и Никита Гусев. Удвоил преимущество хозяев в большинстве Гусев. В начале второго периода армейцы ответили голом Кирилла Долженкова, однако затем получили сначала большой пятиминутный штраф, а затем две минуты и пропустили гол в формате «3 на 5», а затем «4 на 5». Заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков и Артём Ильенко.

Таким образом, «Динамо» выиграло у армейцев второй матч в сезоне с одинаковым счётом. Следующая встреча между этими командами пройдёт на площадке ЦСКА 11 января.

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