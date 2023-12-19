Три очка Гусева и 4 гола в большинстве помогли московскому «Динамо» обыграть ЦСКА

В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 4:1.
Счёт в матче в середине первого периода в большинстве открыл форвард «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Бреннан Менелл и Никита Гусев. Удвоил преимущество хозяев в большинстве Гусев. В начале второго периода армейцы ответили голом Кирилла Долженкова, однако затем получили сначала большой пятиминутный штраф, а затем две минуты и пропустили гол в формате «3 на 5», а затем «4 на 5». Заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков и Артём Ильенко.
Таким образом, «Динамо» выиграло у армейцев второй матч в сезоне с одинаковым счётом. Следующая встреча между этими командами пройдёт на площадке ЦСКА 11 января.
- 19 декабря 2023
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