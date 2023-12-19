С. Фёдоров: реально отпахали тренировки. Но сегодня сложно сказать, что вообще занимались

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил поражение в матче с московским «Динамо» (1:4) и рассказал, как повлиял на армейцев длительный перерыв в чемпионате КХЛ.

«Удаления были невынужденными? Прекрасно понимали, что перерыв всегда выбивает игроков из игрового ритма. Мы это прекрасно знали и готовились. Были хорошие тренировки. Ребята реально отпахали и отдались процессу. Но по сегодняшнему матчу сложно сказать, что мы вообще чем-то занимались. Были – не были… Можно было – нельзя… Результат на табло и удаления на табло. Что тут говорить. Судьи тоже люди, они профессионально сработали и посчитали таким образом, что мы нарушили правила. Дальше разговоры бесполезны. Я не видел ни одного момента, где что-то можно было бы изменить в плане принятия решений на поле судейским коллективом. Сам ещё не отошёл от игры. Есть над чем подумать.

Плотников по медицинским причинам не смог сыграть третий период. Мамин выходил в начале, но было видно, что ему очень тяжело влиться в игровой ритм. Я честно не хотел, чтобы игрок получил травму. Не получалось многое, поэтому решили придержать его, но в конце он вышел на большинство. Соркин получил травму на КПК и пока лечится. Как долго, мы пока не знаем.

Почему не заменил вратаря, когда получили большинство «пять на четыре» в конце матча? Думаю, что «пять на четыре» для нашей команды – это достаточно хорошее преимущество. Вернуться в игру, сделать 2:4 за пять минут, всегда шансы есть. Не помню, когда мы последний раз практиковали такое, но по рисунку игры и по энергии, которую мы воплощали и оставили на льду, мне было сложно принять такое решение», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.