Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Фёдоров высказался о 13-матчевой безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ

Сергей Фёдоров высказался о 13-матчевой безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА, бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Фёдоров высказался о 13-матчевой безголевой серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Что думаю о безголевой серии Александра Овечкина? Саша – опытный человек и опытный игрок. Он всё прошёл. Наверное, взгляд со стороны: моменты есть – голы придут. Всё у него будет в порядке? Я думаю, да», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. В последний раз Александру удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Материалы по теме
Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина
Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android