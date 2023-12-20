Заха и Макэвой вернулись в состав «Бостона» после травм

Нападающий «Бостон Брюинз» Павел Заха вернулся на лёд после травмы верхней части тела. 26-летний форвард принимает участие в игре с «Миннесотой Уайлд». Встреча проходит на стадионе «Ти-Ди-Гарден» в Бостоне.

Заха пропустил три последних игры своей команды. Ранее его возвращение в состав анонсировал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери. В этом сезоне на счету чеха до этой встречи было 19 (8+11) очков в 26 матчах.

Также вернулся в состав «Бостона» 25-летний защитник Чарли Макэвой. По его участию во встрече с «Миннесотой» было больше сомнений, но в итоге он вышел на лёд. На его счету в текущем сезоне (3+14 очков) в 21 встрече.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с 43 очками после 29 матчей.