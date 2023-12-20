Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Сент-Луис»

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Амали Арены» (Тампа, США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 6:1.

Ключевой отрыв «Молнии» создали уже в первом периоде, когда после шайбы Эйссимонта на третьей минуте ближе к перерыву отличились Мотт и Никита Кучеров. В начале второго периода Кучеров оформил дубль, а в его середине пятый гол «Тампы» забил Флёри. Ник Пол на восьмой минуте третьей 20-минутки довершил разгром «блюзменов». Шайба престижа гостей на счету Джастина Фолка.

По три балла за результативность набрали Ник Пол (гол и две передачи) и Стивен Стэмкос (три ассиста), в тройку самых результативных игроков матча вошёл российский форвард Никита Кучеров, оформивший дубль.