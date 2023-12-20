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Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Сент-Луис»

Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Сент-Луис»
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Амали Арены» (Тампа, США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 6:1.

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Ключевой отрыв «Молнии» создали уже в первом периоде, когда после шайбы Эйссимонта на третьей минуте ближе к перерыву отличились Мотт и Никита Кучеров. В начале второго периода Кучеров оформил дубль, а в его середине пятый гол «Тампы» забил Флёри. Ник Пол на восьмой минуте третьей 20-минутки довершил разгром «блюзменов». Шайба престижа гостей на счету Джастина Фолка.

По три балла за результативность набрали Ник Пол (гол и две передачи) и Стивен Стэмкос (три ассиста), в тройку самых результативных игроков матча вошёл российский форвард Никита Кучеров, оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эйссимонт (Жанно, Флёри) – 02:23     2:0 Мотт (Стэмкос, Шири) – 17:10     3:0 Кучеров (Пойнт, Пол) – 19:46     4:0 Кучеров (Пербикс, Пол) – 21:36     5:0 Флёри (Стэмкос, Хагель) – 32:13     6:0 Пол (Стэмкос, Хедман) – 47:53 (pp)     6:1 Фолк (Нейборс, Хейз) – 55:57 (pp)    
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